مدبولى يهنئ شيخ الأزهر بحلول رمضان: نتوجه إلى الله أن يعيده علينا بالرخاء

جدة - نرمين السيد - وفى برقيته، أعرب رئيس الوزراء عن تقديم أخلص التهانى وأطيب التمنيات لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بحلول هذا الشهر الكريم، الذى اختصه الله سبحانه وتعالى بالخير واليمن والبركات، وشهد نصر الله المبين ضد قوى الشرك والطغيان.

وقال الدكتور مدبولى وفقا لبيان صحفى: إننا، ونحن نستقبل هذا الشهر المعظم، نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيده على شعب مصر العظيم بالتقدم والرخاء، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان والسلام.