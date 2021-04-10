جدة - نرمين السيد - صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم السبت، عبور سفينة الغطس XIANG RUI KOU الحاملة للكراكة الجديدة مهاب مميش، أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط، ضمن قافلة الشمال المبكر فى رحلتها قادمة من بورسعيد ومتجهة إلى منطقة الانتظار E1 بالبحيرات الكبرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة.





وأكد الفريق أسامة ربيع، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لعبور السفينة بسلامة وأمان من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدى الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية اللازمة علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسى ومحطات مراقبة الملاحة. وأوضح رئيس الهيئة، أنه بوصول السفينة الحاملة للكراكة منطقة البحيرات الكبرى سيصعد على الكراكة مجموعة عمل مشتركة من إدارة الكراكات بالهيئة وترسانة IHC الهولندية للتنسيق مع طاقم السفينة وعمل الترتيبات اللازمة لفصل الكراكة عن السفينة والقيام بحسابات الاتزان استعدادا لتعويمها غدا الأحد، على أن يتم الاعتماد على القاطرات المعاونة التابعة للهيئة فى عمليات الإنزال والقطر للكراكة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس قناة السويس يعلن وصول الكراكة مهاب مميش.. ويؤكد: سيتم تعويمها غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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