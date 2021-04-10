عاجل.. الرئيس السيسى يستقبل نظيره التونسى بقصر الاتحادية

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. ومن المقرر أن تتناول القمة المصرية - التونسية التباحث حول عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك فى جميع المجالات، لا سيما على المستوى الامنى والاقتصادى والاستثمارى.

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