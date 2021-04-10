الحكومة تنفى تعرض مصر لكتل هوائية سامة: محطات الرصد البيئى تعمل بشكل لحظى

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة البيئة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثانى أكسيد الكبريت، مُوضحةً أن محطات الرصد البيئى تعمل بشكل لحظى لرصد معدلات التلوث على مدار اليوم من خلال فرق متخصصة، ولم يتم رصد أى ملوثات أو انبعاثات بيئية ذات تأثير مباشر على الصحة العامة أو المنشآت.

وشددت على أن تركيز غاز ثانى أكسيد الكبريت لم يسجل أى ارتفاعات، وكذلك لم يتجاوز متوسط الحد الأقصى المسموح به فى الهواء، مُشيرةً إلى متابعة الوزارة للموقف البيئى لجودة الهواء من خلال الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط والتى تعد الشبكة الأكبر من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإجمالى عدد 109 محطة على مستوى الجمهورية.

وفى سياق متصل، تتكون الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط من معدات لرصد ملوثات الهواء والتى تشمل كل من الجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 و2.5 ميكروميتر والغازات كغاز ثانى أكسيد الكبريت، وثانى أكسيد النيتروجين، والأوزون، وأول أكسيد الكربون، التى تؤثر على جودة الهواء، وتعمل محطات رصد تلوث الهواء بشكل لحظى لرصد معدلات التلوث على مدار اليوم من خلال فرق متخصصة.

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