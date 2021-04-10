وزير الرى: التعنت الإثيوبى السبب فى فشل مفاوضات سد النهضة

جدة - نرمين السيد - واستعرض الدكتور عبد العاطى، فى كلمته حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية والإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبى فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، مشيراً إلى أن الوزارة تبذل مجهودات كبرى للتعامل مع مثل هذه التحديات، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى والتى تهدف لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أى طارئ تتعرض له المنظومة المائية.

واستعرض الدكتور عبد العاطى، وفقا لبيان صحفى، الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، مشيراً إلى أن التعنت الإثيوبى هو السبب فى فشل المفاوضات، ومؤكداً على ما أظهرته مصر والسودان من مرونة كبيرة للتوصل لإتفاق قانونى عادل وملزم للجميع يلبى طموحات جميع الدول فى التنمية.

وشهد الحفل تكريم الدكتور عبد العاطى، للفائزين فى مسابقة (معلومة، سؤال وجواب) والتى أقيمت ضمن أنشطة مشروع دعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنية لقطاع المياه (ستارز) الممول من الاتحاد الأوروبى والذى يشرف على تنفيذ أنشطته قطاع التخطيط بالوزارة.

وشهد الحفل أيضاً تكريم عدد من سفراء المياه الشباب، بالإضافة لتكريم أحد الشباب المبدعين، وذلك تقديراً لجهودهم فى زيادة وعى مجتمعاتهم بقضايا المياه.