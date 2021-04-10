غدا.. جامعة القاهرة تنظم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم

جدة - نرمين السيد - تنظم جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، غدًا الأحد، احتفالية بيوم اليتيم، وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة.





وتستقبل الجامعة 100 طفل من مؤسسة فاروق الباز لقضاء يوم ثقافى وترفيهى مع طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس. ويتضمن برنامج الاحتفالية جولة للأطفال لأبرز معالم الجامعة، وتقديم عروض فنية، وتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال، والتقاط الصور التذكارية معهم. ويشارك فى الاحتفالية كليات: التربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة، والدراسات العليا للتربية، كما يشارك اتحاد طلاب جامعة القاهرة وفريق مكافحة الإدمان بالاحتفالية. وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، أنه يجب إعطاء الأيتام أولوية اجتماعية شاملة، مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية تمثل صورة من صور التكافل الاجتماعى فى تقديم الرعاية والاهتمام بالأطفال بصورة عامة، وخصوصًا الأيتام منهم.

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