برلمانى يتقدم ببيان عاجل حول معاناة المصريين بالخارج فى تجديد جوازت السفر

جدة - نرمين السيد - وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بيان عاجل للحكومة ممثلة فى وزارتى الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بشأن معاناة بعض أبناء الوطن فى الخارج أثناء تجديد جوازات السفر بسبب جائحة فيروس كورونا.





وأشار النائب فى البيان العاجل، إلى أن جائحة فيروس كورونا التى ضربت العالم كله، حرمت عدد كبير من المصريين، وتحديدا العاملين فى المملكة العربية السعودية من العودة لأرض الوطن وتجديد جوازات سفر بعضهم، بسبب بعض قرارات الإغلاق ووقف الطيران.

وأوضح أن السفارات المصرية بالخارج أتاحت تجديد جوازات السفر من خلالها إلا أنه يستغرق مدة طويلة تصل إلى 3 أشهر وقد تزيد وهو الأمر الذى تسبب فى مشاكل بالنسبة للعاملين هناك، فضلا عن حرمانهم من القدرة فى العودة لقضاء إجازتهم فى مصر.

وطالب عضو مجلس النواب، جميع الجهات المختصة تخفيض مدة إنهاء الإجراءات حرصا على مصالح أبناء مصر بالخارج، وتحديدا فى المملكة العربية السعودية.