وأشار النائب فى البيان العاجل، إلى أن جائحة فيروس كورونا التى ضربت العالم كله، حرمت عدد كبير من المصريين، وتحديدا العاملين فى المملكة العربية السعودية من العودة لأرض الوطن وتجديد جوازات سفر بعضهم، بسبب بعض قرارات الإغلاق ووقف الطيران.
وأوضح أن السفارات المصرية بالخارج أتاحت تجديد جوازات السفر من خلالها إلا أنه يستغرق مدة طويلة تصل إلى 3 أشهر وقد تزيد وهو الأمر الذى تسبب فى مشاكل بالنسبة للعاملين هناك، فضلا عن حرمانهم من القدرة فى العودة لقضاء إجازتهم فى مصر.
وطالب عضو مجلس النواب، جميع الجهات المختصة تخفيض مدة إنهاء الإجراءات حرصا على مصالح أبناء مصر بالخارج، وتحديدا فى المملكة العربية السعودية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برلمانى يتقدم ببيان عاجل حول معاناة المصريين بالخارج فى تجديد جوازت السفر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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