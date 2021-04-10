أخبار مصرية

برلمانى يتقدم ببيان عاجل حول معاناة المصريين بالخارج فى تجديد جوازت السفر

0 نشر
رانيا ربيع 2021-04-10 12:18 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بيان عاجل للحكومة ممثلة فى وزارتى الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بشأن معاناة بعض أبناء الوطن فى الخارج أثناء تجديد جوازات السفر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأشار النائب فى البيان العاجل، إلى أن جائحة فيروس كورونا التى ضربت العالم كله، حرمت عدد كبير من المصريين، وتحديدا العاملين فى المملكة العربية السعودية من العودة لأرض الوطن وتجديد جوازات سفر بعضهم، بسبب بعض قرارات الإغلاق ووقف الطيران.

وأوضح أن السفارات المصرية بالخارج أتاحت تجديد جوازات السفر من خلالها إلا أنه يستغرق مدة طويلة تصل إلى 3 أشهر وقد تزيد وهو الأمر الذى تسبب فى مشاكل بالنسبة للعاملين هناك، فضلا عن حرمانهم من القدرة فى العودة لقضاء إجازتهم فى مصر.

وطالب عضو مجلس النواب، جميع الجهات المختصة تخفيض مدة إنهاء الإجراءات حرصا على مصالح أبناء مصر بالخارج، وتحديدا فى المملكة العربية السعودية.

 

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برلمانى يتقدم ببيان عاجل حول معاناة المصريين بالخارج فى تجديد جوازت السفر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا