وزير خارجية تونس: زيارة قيس سعيد للقاهرة تعزز التعاون القائم بين البلدين

وأضاف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن الاتصالات المتبادلة بين الرئيس التونسى ونظيره المصرى، شكلت عنوانا بارزا لتميز هذه العلاقات وخصوصيتها، وركيزة من الركائز الأساسية التى يستند إليها الجانبان لتأمين انطلاقة متجددة لدفع علاقات التعاون الثنائى إلى مستويات أرحب.
وأكد الجرندى، أن العلاقات التونسية المصرية تتميز بعراقتها ومتانتها، وبعمق الروابط الأخوية، كما يجمع الشعبين الشقيقين قواسم مشتركة تاريخية وحضارية، ووحدة مصير، وتطلع إلى المستقبل.
وأشار الوزير التونسى إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت نشاطا وحركية لافتة قبل انتشار جائحة كورونا، حيث تم تبادل الزيارات رفيعة المستوى، أبرزها زيارة الرئيس التونسى الراحل الباجى قايد السبسى إلى مصر للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية سنة 2019، كما زار الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، تونس سنة 2019 للمشاركة فى القمة العربية الـ 30، بالإضافة إلى ما شهدته تلك الفترة من زيارات وزارية فى الاتجاهين.
كما أشار الجرندى، إلى أنه سبق وأن كان له العديد من اللقاءات والاتصالات مع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، وكان آخرها جلسة العمل التى انعقدت بالقاهرة يوم 4 مارس 2020، والتى تم خلالها التأكيد على ضرورة تعزيز علاقات التعاون، وتكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين على الصعيد الثنائى، وفى مجالات الانتماء المشتركة وفى المحافل الدولية، ولاسيما فى مجلس الأمن الدولى، باعتبار عضوية تونس فى هذا الهيكل الأممى المهم.
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