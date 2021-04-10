انطلاق القمة ”المصرية - التونسية” بقصر الاتحادية

انطلقت قبل قليل بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، جلسة المباحثات الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التونسي قيس سعيد.
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نظيره التونسي قيس سعيد، لعقد لقاء قمة مصرية تونسية، وأجريت مراسم استقبال رسمية، وعزفت الموسيقي السلاميين الوطنين لمصر وتونس كما صافح الرئيسان حرس الشرف، كما تم التقاط الصور التذكارية.
ومن المقرر ان تتناول القمة التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في كافة المجالات، خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري.
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