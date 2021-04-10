عبدالعاطى يفتتح أعمال تطوير وصيانة نادي الري بالزمالك

عبد العاطى يؤكد أن التعنت الإثيوبي هو السبب في فشل المفاوضات الخاصة بسد النهضة

- تحديات متصاعدة يقابلها مشروعات قومية كبري فى مجال المياه

- تكريم الفائزين في مسابقة (معلومة ، سؤال وجواب) ، وعدد من سفراء المياه الشباب ، وأحد الشباب المبدعين

- الإعلان عن المسابقة الإذاعية الرمضانية (السر في بير)

افتتح السيد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى اعمال تطوير وصيانة نادي الري بشارع ابو الفدا بالزمالك ، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وإستعرض الدكتور عبد العاطى في كلمته حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية والإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة ، مشيراً إلى أن الوزارة تبذل مجهودات كبرى للتعامل مع مثل هذه التحديات ، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى والتي تهدف لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.

كما استعرض الدكتور عبد العاطى الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي ، مشيراً لأن التعنت الإثيوبي هو السبب في فشل المفاوضات ، ومؤكداً على ما أظهرته مصر والسودان من مرونة كبيرة للتوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

الجدير بالذكر أن نادي الري يمتد على مساحة ٢٣١٠ متر مربع ، ويضم النادي مطعم وكافتريا واكشاك خدمية ، ومنطقة مفتوحة متعددة المناسيب بمساحة ١٧٦٩ متر مربع ، ومنطقة أطفال بمساحة ٢١٠ متر مربع ، وممشي خاص بذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد شهد الحفل تكريم الدكتور عبد العاطى ، للفائزين في مسابقة (معلومة ، سؤال وجواب) والتي اقيمت ضمن أنشطة مشروع دعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنية لقطاع المياه (ستارز) الممول من الاتحاد الأوروبي والذي يشرف على تنفيذ انشطته قطاع التخطيط بالوزارة.

كما شهد الحفل أيضاً تكريم عدد من سفراء المياه الشباب بالاضافة لتكريم احد الشباب المبدعين ، وذلك تقديراً لجهودهم في زيادة وعي مجتمعاتهم بقضايا المياه.

وقد تم الإعلان عن المسابقة الإذاعية الرمضانية (السر في بير) والتي ينظمها المشروع بالتعاون مع إذاعة الشباب والرياضة ، وتهدف لزيادة الوعي بقضايا المياه ومواجهة تحديات ندرة المياه التي تواجهها مصر حالياً ، وسوف يتم بث المسابقة يومياً ما عدا أيام الجمعة على إذاعة الشباب والرياضة (١٠٨) إف ام الساعة ١٢:٣٠ ظهراً ، وسيتمكن المشاركون من الإجابة على سؤال الحلقة من خلال الاتصالات الهاتفية وعلى صفحة المسابقة على وسائل التواصل الاجتماعي.