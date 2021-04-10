وزارة الهجرة تستعرض نجاحات مصر بملف مساهمة المغتربين في التنمية بالاجتماع الإقليمي...

مساعد وزيرة الهجرة: مصر لديها استراتيجة متكاملة لربط مواطنيها بالخارج بالوطن الأم

مساعد وزيرة الهجرة: مؤتمرات "مصر تستطيع" حققت الاستفادة من علمائنا بالخارج في التنمية

في إطار مشاركة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في سلسلة الاجتماعات الإقليمية التي يعقدها مشروع (مرفق الشتات العالمي) الممول من الإتحاد الأوروبي بشأن عرض التجارب الدولية لمساهمة المغتربين في تحقيق التنمية، شارك الدكتور صابر سليمان – مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسى وشئون مكتب الوزيرة الاجتماع المواضيعى الإقليمي للحكومات في آسيا الوسطى والشرق الأوسط والذى ينظمه المركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة، بهدف مناقشة كيفية مشاركة المغتربين في جهود التنمية وعرض الممارسات الناجحة من حيث الاستراتيجيات، الرؤى، الأنشطة في عدد من الدول.

من جانبه قال الدكتور صابر سليمان – مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسى وشئون مكتب الوزيرة، إن الاجتماع شهد مناقشة وعرض النجاحات التي حققتها الدولة المصرية وممارساتها فيما يتعلق بإسهام المغتربين في تحقيق التنمية، مستعرضا خلال كلمته محاور السياسة الوطنية لحوكمة الهجرة ومجالات مشاركة المصريين بالخارج في مختلف محاور التنمية مع التركيز على نقل الخبرات وبناء آليات التواصل مع الجهات المختلفة وتعزيز فرص الاستثمار والتجارة بالدولة مع المشاركة في جهود التنمية المجتمعية والمشاركة الفعالة في كافة الأحداث والقضايا الوطنية.