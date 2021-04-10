/626508/مدرب-الزمالك-يحزر-ثنائي-الفريق-تعرف-علي-السبب

حزر أسامة نبية مدير الكرة بنادي الزمالك، محمد أبو جبل وأحمد سيد زيزو ثنائي الفريق وذلك بسبب تواصلهم المستمر علي السوشيال ميديا وعدم التركيز في التدريبات الجماعية للفريق.

ويرغب الجهاز الفني للفارس الأبيض تخطي الأزمات والخلافات علي مواقع التواصل الإجتماعي بين الجماهير واللاعبين.

تعرف على مباريات اليوم السبت.. وأهم المواجهات

وتنتظر جماهير نادي الزمالك اليوم مواجهة الفريق المرتقبة أمام تونجيت السنغالي في ختام مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم .

يحل فريق تونجيت السنغالي ضيفا اليوم على فريق نادي الزمالك في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، في مباراة يحتضنها ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020 -2021 .

قائمة الزمالك

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون أن يخوض تلك المواجهة الهامة بقائمة ضمت كلا من :

حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل .

خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح .

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي .

خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي .

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك اليوم حراسة المرمى : محمود جنش .

خط الدفاع : أحمد فتوح ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام .

خط الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي .

خط الهجوم : أشرف بن شرقي ويوسف أوباما ومحمود شيكابالا ومروان حمدي .

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق المولودية الجزائرية والتي انتهت بنتيجة 2/0 لصالح الفارس الأبيض.

ومن ناحية اخري يستعد الزمالك لمباراته أمان غريمه التقليدي الأهلي والتي من المقرر إقامتها يوم 18 الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن منافسات الدوري الممتاز اللقاء المؤجل منذ الجولة الأولي.

تبث مباراة الزاملك وتونجيت السنغالي اليوم عبر شاشة قناة bein sports 4 HD، التابعة لمجموعة قنوات " بي إن سبورت" القطرية الحاصلة على حقوق بث تلك البطولة .