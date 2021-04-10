/626511/الزراعة-النواب-تستأنف-عملها-بمناقشة-بعض-طلبات-الإحاطة

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها لمناقشة بعض طلبات الاحاطة والمقترحات المقدمة من بعض النواب .

كما تعقد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية برئاسة النائب هشام الحصري عقد اجتماعها لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن تعطل كثير من المغذيات بمركز ي ناصر والواسطى بمحافظة بنى سويف وتعثر عملية ري الزراعات مما أدى إلى تعرض المحاصيل للهالك.

كما تستكمل اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور خالد بدوى، بشأن المطالبة بسرعة القيام بأعمال تبطين أو تغطية خليج المعترض الواقع بعزبة شاهين باشا مركز الإبرارهيمية بمحافظة الشرقية نظرا لأهميته في ري نحو 460 فدان بكفور نجم والوحدة المحلية بالحلوات.

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هذا ويستأنف مجلس النواب عمله لمناقشة تقارير اللجان النوعية فى الموضوعات المحاله إليها .

هذا وتناقش لجنة الخطة والموازنة تقريرها بشأن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

كما ستناقش اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والشئون الاقتصادية، والنقل والمواصلات، والشئون الصحية، تقريرها عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 24/1/ 2021.

اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والشئون الاقتصادية

وكما ستناقش اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية ، تقريرها بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 29/12/2020.

مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة

و يناقش يوم الاثنين تقارير لجنة الخطـة والموازنـة، عن:

أ - التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

(استمرار نظر) ب - مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020. جـ - مشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019 / 2020. (وعددها 50 مشروعاً)

د - مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2019 / 2020.

هـ - مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2019 / 2020.