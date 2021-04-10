/626513/منى-أحمد-زاهر-تدخل-عالم-الفن-بمسلسل-لية-لا

شارك الفنان المصري أحمد حاتم جمهوره بصورة له تجمعه بالطفلة منى ابنة الفنان أحمد زاهر، التي تبلغ من العمر 8 سنوات عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

دوت الخليج يرصد تفاصيل دخول الطفلة منى أحمد زاهر عالم الفن، فضلًا عن كواليس المسلسل الذي تخوض من خلاله التجربة للمرة الأولى.

منى أحمد زاهر تدخل عالم الفن

ظهر الفنان أحمد حاتم في الصورة وهو حاملًا منى أحمد زاهر، وعلق قائلًا: "بنت أحمد زاهر.. بس ممكن اعتبرها بنتي"، ولاقت الصورة إعجاب العديد من متابعيه.

وأوضح أحمد حاتم، خلال تصريحات صحفية سبب ظهور منى زاهر معه، لافتًا إلى أنها ستجسد دور ابنته في الجزء الثاني من مسلسل"ليه لأ" للفنانة منة شلبي، وهو من تأليف مريم نعوم، إخراج مريم أبو عوف وإنتاج شركة E proucers للمنتج عبدالله أبو الفتوح، وتدور أحداثه في 15 حلقة.

حاول الفنان أحمد زاهر إبعاد بناته لفترة طويلة عن أعين الكاميرات، إلا أن مؤخرًا استهلت ليلى وشقيقتها ملك لإستكمال مسيرتهن الفنية التي بدأت منذ صغرهن بالعديد من الأعمال المختلفة بين الدراما وبرامج التوك شو.

الموسم الأول من مسلسل "ليه لأ"

يذكر أن، الموسم الأول من مسلسل "ليه لأ" تم عرضه على منصة شاهد الرقمية عقب رمضان الماضي، وبدأ مؤخرًا عرضه عبر شاشات التليفزيون، بطولة أمينة خليل ونخبة من النجوم منهم شيرين رضا، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، هاني عادل، عمر الشناوي ومحسن محيي الدين، وتناول العمل قضية استقلال الفتاة بعيدًا عن أسرتها.