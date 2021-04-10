/626514/أمين-مسعود-مصر-فى-عهد-السيسى-جعلت-حق-توفير-السكن-فى-مقدمة-حقوق-الانسان

ثمن المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان الاهتمام الكبير وغير المسبوق من الحكومة بتوفير وتملك المواطنين من الفقراء والبسطاء للوحدات السكنية مؤكدا ان هذا الاتجاه من مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اصبح يتقدم جميع حقوق الانسان فى مصر.

حقوق الإنسان بمفهومها الشامل

وقال " مسعود " فى بيان له اصدره اليوم إن العالم كله اصبح على ادراك ووعى كاملين أن مصر اصبحت فى مقدمة دول العالم التى تطبق مفاهيم حقوق الانسان بمفهومها الشامل فقد اصبح المواطن المصرى يتمتع بحقوقه فى الاسكان والصحة والتعليم مشيدا بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة للحكومة بتوفير الوحدات السكنية لجميع المواطنين وفى مقدمتهم اصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة وباسعار تتناسب مع دخولهم اضافة الى توفير الوحدات السكنية لغير القادرين بالمجان مع تأثيثها بجميع ماتحتاجه من غرف النوم والسفرة والمطابخ وايضاً تجهيزها بمختلف الاجهزة الكهربائية المطلوبة.

إهتمام رئاسي بالفقراء

وقال النائب أمين مسعود إن هذا التوجه من مؤسسة الرئاسة لقى ارتياحاً كبيراً من الشعب المصرى كله بصفة عامة ومن اهالينا من الفقراء والبسطاء من الشعب المصرى العظيم بصفة خاصة لأنه لأول مرة فى تاريخ مصر يحظى الفقراء والبسطاء باهتمام كبير من الرئيس السيسى بانجاز وتوفير وحدات سكنية لهم على أعلى مستوى من التخطيط الهندسى والمعمارى موجهاً تحية تقدير واحترام لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة وللدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفة خاصة للنجاحات الكبيرة التى حققتها فى هذا الملف لتجعل مقولة الرئيس السيسى بان كل مواطن يريد الحصول على وحدة سكنية سيجدها وان وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة نجحت فى توفير الوحدات السكنية التى تناسب جميع أنواع الدخول للمواطنين فى مصر اضافة الى توفير وتمليك الوحدات السكنية للفقراء والبسطاء مع تأسيسها بالمجان من خلال التعاون الجاد مع مؤسسات المجتمع المدنى