/626516/رئيس الشيوخ يهنئ-الرئيس-السيسي-بمناسبة-حلول-شهر-رمضان-الكريم

برقية التهنئة

وقال رئيس الشيوخ في برقية التهنئة “ يطيب لى أن أتقدم لسيادتكم بإسمي وبإسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص ‏التهنئة القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم .. شهر الخيرات والبركات والانتصارات”.

وتابع رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبدالرازق” نحن إذ ننتهز هذه المناسبة لنتقدم لفخامتكم بأحر التهاني وازكاها داعين الله عز وجل لسيادتكم بالتوفيق والسداد وأن ينصركم في كافة التحديات التي تواجهونها لتحقيق مصالح مصر وشعبها العظيم”.

وأردف” كما ندعوه عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على سيادتكم وعلي الشعب المصري وكافة الشعوب العربية والاسلامية بالخير والبركات وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يعم الأمن والأمان والازدهار بلادنا بفضل اخلاصكم وقيادتكم الحكيمة”

هذا وقد بعث بعث المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

برقية التهنئة

وقال رئيس مجلس النواب، فى برقية التهنئة: "إنه لمن دواعى سرورى وغبطتى أن أهديكم باسمى واسم نواب المجلس خالص التهنئة ‏القلبية وأزكاها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم بموفور الصحة ‏والسعادة ، وعلى مصرنا الحبيبة وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".‏

رئيس مجلس النواب للرئيس السيسي

أمامكم هدف لا تحيدون عنه وأردف المستشار الدكتور حنفى جبالى: "لقد وضعتم يا سيادة الرئيس- أمامكم هدفاً لا تحيدون عنه- وهو بناء الاقتصاد ‏والتنمية، وطالبتم الشعب مشاركتكم في تحقيقه، واعتمدتم المصارحة والمكاشفة ‏بالحقائق- مهما كان وقعها- طريقاً، إيماناً منكم بأن نجاح مسيرتنا يتوقف إلى حد كبير على ‏قدرتنا جميعاً على مواجهة المشكلة الاقتصادية بأقدام ثابتة وقلوب طاهرة وأفكار خلاقة".

وأضاف رئيس مجلس النواب:" ننتهز هذه المناسبة الدينية الجليلة لنقرر أن مجلس النواب المعبر عن آمال وطموحات ‏الشعب، يؤيد ويبارك ما يتحقق على أيديكم من إنجازات ظاهرة جلية يقف على كل منها ‏شاهد ودليل، لبلوغ شعب مصر العظيم- الذى أودعكم أمانته- مرفأ الأمن والأمان، ويكون محوراً ‏من محاور التنمية التي يسعى إليها الجميع، وإنه لبالغها بإذن الله".‏

واختتم رئيس مجلس النواب برقيته، قائلاً: "لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة، فوقف الله معك مؤيداً ونصيراً.‏"