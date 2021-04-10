/626517/رئيس-الشيوخ-يهنئ-الرئيس-السيسي-بمناسبة-حلول-شهر-رمضان-الكريم

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببرقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المعظم

وجاء فى نص البرقية المرسلة إلى الرئيس السيسي:” فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يطيب لي أن اتقدم لسيادتكم بأسمي وبإسم أعضاء مجلس الشيوخ، بخالص ‏التهنئة القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم .. شهر الخيرات والبركات والانتصارات.

رئيس الشيوخ يتقدم بأحر التهانى إلى الرئيس السيسي

وتابع المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق :” ونحن إذ ننتهز هذه المناسبة لنتقدم لفخامتكم بأحر التهاني داعين الله عز وجل لسيادتكم بالتوفيق والسداد وأن ينصركم في كافة التحديات، التي تواجهونها لتحقيق مصالح مصر وشعبها العظيم “.

واستكمل رئيس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق:” ندعو الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على سيادتكم وعلي الشعب المصري وكافة الشعوب العربية والاسلامية بالخير والبركات وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يعم الأمن والأمان والازدهار بلادنا بفضل اخلاصكم وقيادتكم الحكيمة”.

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والجدير بالذكر أن المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، الخميس الماضى، استقبل العميد جالفان أوبيبج، كبير مدير الشئون القانونية لجهاز الأمن الداخلى بجنوب السودان والوفد المرافق له، فى إطار التعاون المشترك بين مصر وجنوب السودان فى مجال سن التشريعات وجرائم شبكة المعلومات و التعريف بحقوق الإنسان.

وحضر اللقاء المستشار وديع حنا ناشد عضو المكتب الفنى لمعالي وزير العدل و المستشار محمد عجاج مستشار وزير العدل لشئون العلاقات العامة و المراسم و المستشار عمرو يسري نائب الامين العام.

يأتي ذلك بعدما استقبل مجلس النواب الوفد وقام الوفد بجولة تفقدية داخل أروقة المجلس شملت المتحف والقاعة الرئيسية، التى تشهد إنعقاد الجلسات العامة، واستمعوا إلى شرح حول تاريخ الحياة النيابية فى مصر، وتم التقاط عدداً من الصور التذكارية، وذلك برفقة السيد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ،والنائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.