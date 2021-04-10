مجلس النواب يناقش الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة.. غدًا

/626518/مجلس-النواب-يناقش-الحساب-الختامى-للموازنة-العامة-للدولة-غدا

يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، غدًا، إلى إجراء مناقشة موسعة لتقرير لجنة الخطة والموازنة، بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، وأيضًا موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي للخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

مناقشة عامة بشأن دعم الفلاح

ومن المقرر أن تشهد جلسة الغد، عرض طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدمة من محمد سعد الصمودي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة، بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية.

مناقشة تقرير الخطة والموازنة

كما تستأنف الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والشئون الاقتصادية، والنقل والمواصلات، والشئون الصحية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 24/1/ 2021.

بالإضافة إلى طرح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 110 لسنة 2021بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 29/12/2020.

هذا ومن المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020 مع استمرار نظر مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصاديةعن السنة المالية 2019 / 2020، (وعددها 50 مشروعاً)، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2019 / 2020، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل(الديوان العام -مصلحةالخبراء-مصلحةالطبالشرعي-مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2019 / 2020.