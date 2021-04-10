"جمعته قصة بفاتن حمامة انتهت بسبب القمار"..أبرز اللقطات في حياة عمر الشريف

/626519/جمعته-قصة-بفاتن-حمامة-انتهت-بسبب-القمارأبرز-اللقطات-في-حياة-عمر-الشريف

تصادف اليوم ذكرى ميلاد لورانس العرب الفنان عمر الشريف حيث ولد عام 1932 بالاسكندرية لعائلة مرموقة اجتماعيًا فكان والده تاجر أخشاب، ووالدته كانت سيدة مجتمع من أسرة ذات أصول لبنانية - سورية، من أسرة أرستقراطية.

دوت الخليج يستعرض لكم أهم أعمال الفنان عمر الشريف وعلاقته بسيدة الشاشة الفنانة فاتن حمامة في ذكرى ميلاده.

مسيرة عمر الشريف الفنية

بدأ عمر الشريف مسيرته الفنية على المسرح المدرسي وهو لم يتجاوز الـ 12 من عمره ، ثم إلتحق بكلية فيكتوريا البريطانية في الإسكندرية وبعد تخرجه سافر إلى لندن لدراسة التمثيل في الأكاديمية الملكية للفنون الدرامية.

وأثناء دراسته في كلية فيكتوريا البريطانية تعرف على المخرج العالمي يوسف شاهين وعندما علم بقصة حبه للتمثيل قدمه ليقوم بأول بطولة مطلقة له أمام الفنانة فاتن حمامة في فيلم "صراع في الوادي" عام 1954.

في أوائل الستينيات التقى بالمخرج العالمي دافيد لين، فاكتشفه وقدمه في العديد من الأفلام، وقدم فيلمه الأول "لورنس العرب" في عام 1962 ليحدث له نقله في تاريخه السينمائي.

فحقق عمر الشريف من خلال فيلمه "لورانس العرب"شهرة جماهيرية كبيرة، واستمر عمر مع نفس المخرج دافيد لين ليلعب عدة أدوار في عدد من الأفلام منها "دكتور جيفاغو"، و"الرولز رويس الصفراء"، و"الثلج الأخضر" ومن أفلامه في السينما العالمية أيضاً "الوادي الأخير" و"بذور التمر الهندي" وغيرها.

قصة حب فاتن حمامة وعمر الشريف

تزوج عمر الشريف من سيدة الشاشة "فاتن حمامة" حيث جمعتهما قصة حب كانت محط الأنظار تحاكى عنها الجميع وكانت بمثابة أعظم قصص الحب في الوسط الفني خلال القرن الماضي.

كللت تلك القصة بالزواج في عام 1955 وأنجبا ابنهما طارق، وقدما العديد من الأفلام سويًا وهي "أيامنا الحلوة" عام 1955، "صراع في الميناء" عام 1956، "لا أنام" عام 1957، "سيدة القصر" عام 1958، "نهر الحب" عام 1961 و"أرض السلام" عام1957.

سبب طلاق عمر الشريف وفاتن حمامة

ولكن بعد مرور ١٠ سنوات انفصلت فاتن حمامة عن عمرو الشريف، حيث كان يقضي معظم الليالي في السهر ولعب القمار وبالرغم من فوزه في بعض الأحيان وشراءه للهدايا والمجوهرات الثمينة لها، إلا أن ذلك لم يشفع له وقررت “فاتن” الانفصال بعد أن أدركت أن تلك العادات قد تمكنت منه ولا يستطيع التخلي عنها.

عمرو الشريف يكرس حياته للفن فقط

وبعد انفصالهما لم تستطع أي أنثى أن تجذب قلب عمر الشريف، فقضى معظم حياته وحيدًا وكرس حياته لأعماله الفنية حتى أنه شارك في بعض الأفلام العالمية الأمر الذي رشحه لجائزة أوسكار عن أفضل ممثل مساعد كما حصل على جائزة جولدن.

وصرح عمر الشريف لأحد المجلات في 1980، أن أجمل فترات حياته هي الفترة التي قضاها بجانب فاتن حمامة، قائلًا: "كانوا أسعد عشر سنين في حياتي.. كانت فاتن نموذج الزوجة التي أتمناها فقد كانت مطيعة وهادئة.. تحملت الكثير فقد كنت عاشق الخيل ولعب القمار وخسرت ثروتي وخسرت فاتن كمان.. خيرتني بينها وبين لعب القمار واخترت القمار للأسف".

وفاة عمر الشريف يوليو 2015

توفى عمر الشريف في يوليو 2015 بسبب نوبة قلبية، وأقيمت جنازته في جامع المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وحضرها عدد كبير من أصدقائه وأقاربه، ودُفن في مقبرة السيدة نفيسة.

أرخت الكاتبة ناهد صلاح عن قصته مع فاتن حمامة كتابًا بعد وفاته باسم "عمر الشريف.. بطل أيامنا الحلوة"، الصادر عن دار مصر العربية للنشر والتوزيع ومكتبة أطياف في العام 2015.