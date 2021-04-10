وزيرة الهجرة تتواصل مع نوران حسنين ضحية التمييز بألمانيا

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم لنواران، أن الدولة المصرية تعمل على حماية ورعاية حقوق المصرى والمصرية بالخارج، لافتة إلى سعادتها بموقف الجالية المصرية ووقوفها بجانب نوران فى إطار مبادرة "خلينا سند لبعض" التى أطلقتها وزارة الهجرة بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا العام الماضى لتوفير الجاليات المصرية الدعم للمصريين العالقين.
ومن جانبها، أعربت نوران حسنين عن سعادتها بتواصل السفيرة نبيلة مكرم معها وشعورها بوقوف وطنها بجانبها ووقوف الجالية المصرية بجانبها أيضا، مؤكدة أنها فخورة بأنها مصرية وأن لها سند وهذا يحفزها لأن تكون خير ممثل لوطنها بالخارج.
يذكر أن نوران حسنين، صاحبة 28 عامًا ، أنهت درجة الماجستير من ألمانيا فى الهندسة المعمارية (جامعة أنهالت فى ديساو)، وعملت لمدة عام تقريبًا فى برلين، وحدثت الواقعة عند تقدمها للوظائف بإحدى الشركات، وتلقت بريدًا إلكترونيًا لإجراء مقابلة عبر الإنترنت، وقبل المقابلة بيوم واحد أرسلت لها الشركة أنه تم رفضها بسبب إرتدائها الحجاب، ولا يمكنهم قبول فتاة ترتدى الحجاب فى الشركة التى تتعامل مع العملاء.
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