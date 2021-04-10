وزير الداخلية يهنئ السيسى بحلول شهر رمضان: حفظكم الله لمصر وسدد خطاكم

جدة - نرمين السيد - وجاء نص البرقية كالتالى: "بمشاعـر يملؤها التوقيـر لعظيـم شخصكم والتقديـر لرشيد قيادتكم أتشـرف وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، أن أبعث لسيادتكم بخالص التهانـــى مقرونة بأصدق الأمانى أن يُعيد المولى عز وجل عليكم هذا الشهر المبارك ومصر والأمة الإسلامية والعربية أعوامًا عديدة فى رفعة وازدهار".

وتابعت البرقية: "نحن نستقبل موسم يتجلى فيه رب العالمين علينا بنفحاته العطرة تجيش فى الأنفس فتسمو بها وتعليها وفى الأبدان فتطهرها وتزكيها، نستلهم منه معانى سامية وقيم نبيلة لتكون حافزًا لمزيد من البذل والعمل الجاد فى سبيل رفعة ورخاء وطننا الغالى وأمنه واستقراره".

واختتم وزير الداخلية برقيته قائلا: "حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم.. وسـدد على طريق الحق والعدل خطاكم إنه نعم المولــى ونعم النصير، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب.

وقال الوزير فى البرقية: "بمناسـبة قرب حلول شهر رمضان الكريم يُشرفنى أن أُعــرب لسـيادتكم عن أصـدق التهانى مقـــرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيــــق والســــداد، إننا إذ نستعد لاستقبال شهر رمضان الكريم نترقب ما اختصه به المولى عز وجل من نفحات ورحمات وقيم سامية نستمد منها دافعًا على الإخلاص فى العمل والمثابرة فى السعى والبذل من أجل رفعة الوطن ودعم مسيرته نحو التنمية والرخاء مبتهلين إليه جل وعلا أن يُعيد عليكم هذا الشهر الفضيل ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى آمان ورفعة وإزدهار حفظ الله مصر واحةً للخيرِ والأمان، وكـل عـام وسيادتكم بخــير".

وبعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ.

وجاء نص البرقية: "بمناســــبة قرب حلول شهر رمضان الكريم يُشرفنى أن أُعــرب لسـيادتكم عن أصـدق التهانى مقـــرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيــــق والســــداد، إن حلول هذا الشهر الكريم بما يحمِلهُ من نفحاتِ الصبر والإيمان والدعوة إلى قيم الإيثارِ والعطاءِ، نجد فيه مناسبة لتأكيد أواصر التعاون والتضامن وترسيخِ أُطر التكاتف والتآزر لدفع مسيرة العمـل الوطنـى وبلوغهــا لمرتجيـات الشـعب المصـرى العظيـم.. حفــظ الله مصـــر واحة للخير والآمان، وكـل عـام وسيادتكم بخــير".

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وجاء بالبرقية: "بمشاعر يملؤها الاعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة مع صادق تمنياتنا بدوام التوفيق والسداد، إننا إذ نستعد لاستقبال شهر كريم نترقب ما اختصه به المولى عز وجل من نفحات ورحمات وقيم سامية نستمد منها دافعًا على الإخلاص فى العمل والمثابرة فى السعى والبذل من أجل رفعة الوطن ودعم مسيرته نحو التنمية والرخاء مبتهلين إليه جل وعلا أن يُعيد عليكم هذا الشهر الفضيل ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى آمان ورفعة وازدهار".

واختتم البرقية قائلا: "حــفظ الله مصـر واحة للخـير والأمـان، وسـدد على طريق الحق خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وسيـادتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب - شيخ الأزهر.

وقال الوزير فى البرقية: "بمشــاعر يملؤها الاعــزاز والتقديــر يطيــب لـى وهيئـة الشــرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نُعرب لفضيلتكم وعلمـــاء الأزهـر الشــريف عن خالص تهنئتنا مقرونة بأصدق أمنياتنا لشخصكم الكريم أن يظل أزهرنا الشريف منبرًا للوسطية السمحة والفكر المستنير ومنارةً للعلم تهدى سبيل القاصدين فى شتى أنحاء المعمورة سائلين المولى عز وجل أن يُعيد عليكم هذه الأيام المباركة أعوامًا عديدة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وعزة وازدهار، وكل عـــام وفضيلتكم بخير".

بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

وجاء نص البرقية: "بمشاعر يملؤها الاعزاز والتقدير يطيــب لــى وهيـــئة الشــــرطة بمناســــبة قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نبعث لســـيادتكـــم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات".

وتابع: "إننا إذ نستعد لاستقبال شهر رمضان الكريم نترقب ما اختصه به المولى عز وجل من نفحات ورحمات وقيم سامية نستمد منها دافعًا على الإخلاص فى العمل والمثابرة فى السعى والبذل من أجل رفعة الوطن ودعم مسيرته نحو التنمية والرخاء مبتهلين إليه جل وعلا أن يُعيد عليكم هذا الشهر الفضيل ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى آمان ورفعة وازدهار ".

واختتم قائلا: "عاشت القوات المسلحة درعًا وسيفًا للوطن، وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائها وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء، وكل عـام وسيادتكم بخـير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وجاء نص البرقية: "بمشاعر يملؤها الاعزاز والتقدير يطيب لى وهيئــة الشــــرطة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نُعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضبـاط الصف والصناع العسكريين والجنود عن خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد سائلين العلى القدير أن يحفظ قواتنا المسلحة درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم وأن يُعيد عليكم هذه الذكرى العطرة ومصر دائمًا فى عزة ورفعة وازدهار، وكل عــام وسيادتكم بخـير".

وبعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقال وزير الداخلية فى البرقية: "يطيب لى وهيئة الشرطة ونحن نترقب قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول وأن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطًا ولا تقر تفريطًا، وأن يُعيد عليكم هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة ورخاء، وكل عـام وفضيلتكم بخــير".

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور شوقى علام مفتى جمهورية مصر العربية.

وجاء نص البرقية: "يطيب لى وهيئة الشرطة ونحن نترقب قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول وأن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطًا ولا تقر تفريطًا، وأن يُعيد عليكم هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة ورخاء، وكل عـام وفضيلتكم بخير".

كما بعث الوزير، برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.

وجاء نص البرقية: "بمشاعر يملؤهـا الإعــزاز والتقديــر لجميــع الأخــوة مـن القيـــادات والضبــــاط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام، يسُرنى أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم".

وتابع: "إننا إذ نستعد لإستقبال شهر كريم نترقب ما إختصه به المولى عز وجل من نفحات ورحمات وقيم سامية نستمد منها دافعاً على الإخلاص فى العمل والمثابرة فى السعى فداءً للوطن ودعماً لمسيرته نحو التنمية والرخاء مبتهلين إليه جل وعـلا أن يُعيد عليكم هذا الشهر الفضيل ومصر والأمة العربية والإسلامية فى آمان ورفعة وازدهار".