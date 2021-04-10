صور.. سفير الإمارات يزور المدينة المفقودة بالأقصر

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ورافق السفير، خلال الزيارة الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والذى شرح له خلال الجولة عن المدينة ومعالمها.
وقال الدكتور زاهى حواس، إن العمل بدأ فى هذه المنطقة للبحث عن المعبد الجنائزى الخاص بالملك توت عنخ آمون، لأنه تم العثور على معبدى كل من "حورمحب" و"آى" من قبل.
وأكد "حواس"، أن البعثة عثرت على أكبر مدينة على الإطلاق فى مصر والتى أسسها أحد أعظم حكام مصر وهو الملك "أمنحتب الثالث" الملك التاسع من الأسرة الثامنة عشر، الذى حكم مصر من عام 1391 حتى 1353 ق.م، وقد شاركه ابنه ووريث العرش المستقبلى أمنحتب الرابع "أخناتون" آخر ثمان سنوات من عهده.
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