صور.. سفير الإمارات يزور المدينة المفقودة بالأقصر

جدة - نرمين السيد - زار السفير حمد سعيد الشامسى سفير دولة الإمارات بالقاهرة، ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، المدينة المفقودة التى أعلنت البعثة المصرية عن اكتشافها تحت الرمال والتى تسمى "صعود آتون"، ويعود تاريخها الى ما يزيد عن 3000 عام.





ورافق السفير، خلال الزيارة الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والذى شرح له خلال الجولة عن المدينة ومعالمها.

وقال الدكتور زاهى حواس، إن العمل بدأ فى هذه المنطقة للبحث عن المعبد الجنائزى الخاص بالملك توت عنخ آمون، لأنه تم العثور على معبدى كل من "حورمحب" و"آى" من قبل.

وأكد "حواس"، أن البعثة عثرت على أكبر مدينة على الإطلاق فى مصر والتى أسسها أحد أعظم حكام مصر وهو الملك "أمنحتب الثالث" الملك التاسع من الأسرة الثامنة عشر، الذى حكم مصر من عام 1391 حتى 1353 ق.م، وقد شاركه ابنه ووريث العرش المستقبلى أمنحتب الرابع "أخناتون" آخر ثمان سنوات من عهده.