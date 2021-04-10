صور.. وزيرا الإنتاج الحربى والزراعة يفتتحان مركز تجميع الألبان بأبو قرقاص

جدة - نرمين السيد - افتتح المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى "مركز تجميع الألبان بأبو قرقاص بالمنيا" وذلك بحضور أسامة القاضى محافظ المنيا وعدد من قيادات الوزارتين.





وأشار الوزير مرسى، فى بيان صحفى، إلى أن افتتاح هذا المشروع يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن تطوير وتحديث مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية للاستفادة من حجم ما تنتجه مصر من ألبان، لافتاً إلى أن وزارة الإنتاج الحربى تعمل من خلال جميع شركاتها التابعة على تلبية احتياجات هذه المراكز من الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل هذه المراكز وفق أرقى المعايير وذلك لما تحققه من مردود صحى وغذائى عالى الجودة.

وأضاف أن مشاركة وزارة الإنتاج الحربى فى هذا المشروع يأتى من منطلق إيمان الوزارة بضرورة التعاون مع جميع مؤسسات الدولة لتنفيذ المشروعات التنموية والتى تحقق صالح المواطن فى المقام الأول، كما أنها تعد فرصة ذهبية لتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلى فى تنفيذ المشروعات المختلفة وذلك فى إطار توجه الدولة بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية الصنع وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلى.

من جانبه قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مركز تجميع الألبان النموذجى بابوقرقاص على أعلى مستوى من الجودة والمواصفات الفنية القياسية حتى يكون نموذجا يحتذى للقطاع الخاص والمواطنين الراغبين فى إقامة مشروعات تجميع ألبان، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمركز 10 طن لبن يوميا ويمكن مضاعفاتها إلى 20 طن ومزود بمنظومة تبريد سريع بقدرة 5 طن / الساعة ويشتمل على 2 تانك تبريد بطاقة الواحد 5 طن لبن ووحدة لغسيل وتعقيم خطوط اللبن ووحدة غلاية لغسيل وتعقيم خطوط اللبن ومعمل كامل لتحليل الألبان مزود بأحدث الأجهزة.

وأضاف القصير، أن الوزارة تعمل على خطة موسعة الآن لرصد وتطوير جميع مراكز تجمعات الألبان على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتوسع فى المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان للحفاظ على هذه الثروة القومية من الألبان التى تنتجها مصر.

وأشار الى أن الوزارة قامت بعقد بروتوكولات تعاون مع البنوك لتوفير التمويل اللازم لهذا المشروع بفائدة 5% لمساعدة صغار المربين والشباب وتوفير فرص عمل لهم فى إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة 2030 للقضاء على البطاقة والاستفادة من الجهود المبذولة فى هذا القطاع.

وقال وزير الزراعة إنه تم حصر 826 مركزًا لتجميع الألبان ويمكن لجميع المواطنين الراغبين فى إنشاء وإقامة مراكز لتجميع الألبان، أو تطوير ورفع كفاءة المراكز القائمة بالفعل، التوجه لأقرب إدارة زراعية أو مديرية زراعة لتقديم الطلبات، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تقوم بتقديم الدعم الفنى والتصميمات والمعاينات مجانا.