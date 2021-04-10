مصر تستعرض أمام الأمم المتحدة جهود تمكين الشباب

جدة - نرمين السيد - عُقدت يومى 7 و8 إبريل الجارى الدورة العاشرة لمنتدى الشباب بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة بنيويورك، تحت عنوان "عِقد من العمل: نحو بناء تعافى وقدرة على التحمل إزاء جائحة كورونا"، وشارك فى فعاليات المنتدى حوالى عشرة آلاف مشارك عبر الوسائل الافتراضية.





وبحسب بيان لوزارة الخارجية، عبر موقع "فيسبوك"، شهدت أعمال المنتدى مشاركة مصرية نشطة من جانب وزارة الشباب والرياضة، وممثلى منتدى شباب العالم، بالتنسيق مع بعثة جمهورية مصر العربية الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، حيث شارك الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مع وفد من ممثلى الشباب المصرى، فى فعاليات كل من الجلسة التفاعلية رفيعة المستوى التى عُقدت تحت عنوان "تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع ومن أجل الشباب"، بالإضافة إلى الجلسة المخصصة للمنطقة العربية.

وتناول وزير الشباب والرياضة، التحديات التى تواجه الشباب فى ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا التى أثرت على الجهود الدولية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا فى هذا الصدد إلى جهود وزارة الشباب والرياضة لتمكين الشباب، وتنفيذ حوالى 140 مشروع وبرنامج لزيادة انخراط الشباب فى الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن البرامج الرامية إلى نشر قيم التسامح وتقبل الآخر، والتعايش السلمى.

وأوضح السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، أن منتدى الشباب بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى يعد أحد أهم المحافل الدولية لمناقشة موضوعات الشباب، حيث ركزت دورة العام الجارى على عدد من الموضوعات الهامة، على رأسها مساهمة الشباب فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودورهم فى تحقيق الأمن والاستقرار، فضلاً عن الجهد التطوعى الكبير الذى قام به الشباب فى مختلف دول العالم فى إطار الاستجابة للتداعيات السلبية لجائحة كورونا، لافتًا إلى أن المنتدى مثل فرصة مواتية لاستعراض الجهود المصرية لتمكين الشباب فى مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية باعتبار أن شباب مصر هم قوتها الفاعلة لبناء المستقبل.