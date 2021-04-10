اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين مصر والسودان للربط السككى بين البلدين

جدة - نرمين السيد - استقبل الوزير المفوض أحمد الشريف، رئيس مكتب جمهورية مصر العربية فى وادى حلفا، وفدًا من وزارة النقل برئاسة اللواء حسن الليثى نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل وأعضاء اللجنة الفنية المسؤولة عن إجراء الدراسة المتعلقة بالربط بين سكك حديد مصر وسكك حديد السودان، والتى تتكون من خبراء فى الهندسة والبيئة والجيولوجيا وهندسة انشاءات خطوط السكك الحديدية.





وعقد الوفد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين السودانيين على رأسهم الدكتور معاوية خالد وكيل وزارة النقل والبنية التحتية الاتحادية السودانية، والمهندس وليد محمود مدير السكك الحديدية السودانية، بجانب أعضاء الجانب السودانى فى اللجنة الفنية المشتركة. كما أجرى الوفد المصرى عدة زيارات ميدانية فى مدينة حلفا لإجراء الدراسات الفنية والبيئية والجيولوجية والاقتصادية لاختيار مسار السكة الحديد ونقطة الربط بين البلدين. وصرح رئيس المكتب، أن تلك الزيارة تأتى فى إطار متابعة نتائج الاتفاقات والزيارات رفيعة المستوى بين البلدين على المستويات الرئاسية والوزارية.

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