رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ‎

أرسل المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم قال فيها: «إنه يطيب لى أن أتقدم لسيادتكم باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص ‏التهنئة القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم .. شهر الخيرات والبركات والانتصارات. ونحن إذ ننتهز هذه المناسبة لنتقدم لفخامتكم بأحر التهاني وأزكاها داعين الله عز وجل لسيادتكم بالتوفيق والسداد وأن ينصركم في كافة التحديات التي تواجهونها لتحقيق مصالح مصر وشعبها العظيم، كما ندعوه عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على سيادتكم وعلي الشعب المصري وكافة الشعوب العربية والاسلامية بالخير والبركات وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يعم الأمن والأمان والازدهار بلادنا بفضل اخلاصكم وقيادتكم الحكيمة».

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