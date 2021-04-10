/626526/السيسي-يشدد-على-الحقوق-المائية-لمصر-باعتبارها-قضية-مصيرية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المباحثات المصرية التونسية تناولت قضية الأمن المائي المصري بإعتباره جزءًا من الأمن القومي العربي، لافتًا إلى أهمية الحقوق المائية لمصر باعتبارها قضية مصيرية.

دوت الخليج يرصد أبرز النقاط التي تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الرئيس التونسي قيس السعيد.

أزمة سد النهضة

وأشار الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس تونس بقصر الاتحادية، إلى أن الرئيس التونسي ثمن من جانبه الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وتابع السيسي: “تناولنا آفاق العمل المشترك على الساحة الأفريقية وكيفية دعم العمل الأفريقى فى ظل الدور الهام الذى تلعبه كل من مصر وتونس فى هذا الشأن”.

تعزيز مفهوم الدولة الوطنية

كما أوضح، الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه استعرض مع نظيره التونسي قيس سعيد، القضايا المطروحة على الساحة العربية، مؤكدين على أهمية دعم العمل العربي المشترك، والحفاظ على الأمن القومي العربي ، وحماية وحدة أراضي وسلامة واستقلالية الدول العربية، وتعزيز مفهوم الدولة الوطنية، ورفض كافة محاولات التدخل الخارجي في الشئون الداخلية للدول العربية.

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية مواصلة الجهود العربية من أجل دعم القضية الفلسطينية كونها القضية المحورية للعالم العربي، وضرورة بذل الجهود لتطبيق مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية.