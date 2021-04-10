/626512/الأهلي-يكشف-حقيقة-انضمام-المهدي-سليمان-للفريق-تفاصيل

بعد انتشار انباء عن أنضمام المهدي سليمان حارس مرمي فريق بيراميدز لصفوف النادي الاهلي خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب الخلافات بين الحارس وإدارة بيراميدز، حيث يرغب اللاعب في خوض المباريات بصفة أساسية.

وعلم مصدر لـ دوت الخليج داخل النادي الأهلي: ان تم نفي مسئولو النادي انه لم يتواصل مع المهدي سليمان اطلاقاً، ولكن اللاعب مرحب للأنتقال إلي صفوف المارد الأحمر.

فيما أكد مسولو الأهلي اذا كان اللاعب متاح وبيراميدز يرغب في الأستغناء عنه من الممكن يتم التفاوض مع إدارة الفريق.

والجدير بالذكر أن اخلر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق سيمبا التنزاني والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد وسجل هدف المباراة محمد شريف في الدقيقة 33 بعد استغلال جيد لعرضية محمد مجدي أفشة من الناحية اليسرى، ليرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 11 في المركز الثاني خلف سيمبا المتصدر برصيد 13 نقطة، بعد أن حسم الفريقان تأهلهما لدور الثمانية في الجولة الماضية.

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جاءت المباراة متوسطة المستوى وحقق فيها الأهلي ما يريده بالحصول على نقاطها الثلاث، ومنح الفرصة للعديد من اللاعبين بعد مشاركة رامي ربيعة وأكرم توفيق وصلاح محسن ووليد سيلمان وطاهر محمد طاهر، ليطمئن الأهلي على قوته الضاربة قبل المباريات المقبلة.

تشكيل الأهلي التي خاضة المباراة

حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، بدر بانون، أيمن أشر خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، جونيور أجايى، حسين الشحات الهجوم: محمد شريف

ودكة البدلاء: علي لطفي ومروان محسن ووليد سليمان وصلاح محسن وسعد سمير وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر

:وجاءت مجموعة الأهلي التي خاضة اللقاء كالأتي

يتصدر نادي سيمبا المجموعة بنتيجة 13 نقطة ويقع فريق الأهلي في المركز الثاني برصيد 11 نقط

يحتل فيتا كلوب المركز الثالث برصيد 7نقاط

يحتل فريق المريخ السوداني المركز الأخير برصيد 4 نقاط

موعد مباراة القمة

ويستعد النادي الأهلي لمباراته أمام غريمه التقليدي الزمالك والتي من المقرر إقامتها يوم 18 الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف ضمن منافسات الدوري الممتاز المؤجلة من الدوري الأول