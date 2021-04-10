/626521/محمد-زين-الدين-يتقدم-ببيان-عاجل-بشأن-معاناة-المصريين-بالخارج-في-تجديد-جوازت-السفر

وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بيان عاجل للحكومة ممثلة في وزارتي الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن معاناة بعض أبناء الوطن في الخارج أثناء تجديد جوازات السفر بسبب جائحة فيروس كورونا.

تداعيات جائحة كرونا

وأشار النائب محمد عبدالله زين الدين، في البيان العاجل، إلى أن جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم كله، حرمت عدد كبير من المصريين، وتحديدا العاملين في المملكة العربية السعودية من العودة لأرض الوطن وتجديد جوازات سفر بعضهم، بسبب بعض قرارات الإغلاق ووقف الطيران.

تجديد جوزات السفر

وأوضح النائب محمد عبدالله زين الدين، أن السفارات المصرية بالخارج أتاحت تجديد جوازات السفر من خلالها إلا أنه يتسغرق مدة طويلة تصل إلى 3 أشهر وقد تزيد وهو الأمر الذي تسبب في مشاكل بالنسبة للعاملين هناك، فضلا عن حرمانهم من القدرة في العودة لقضاء إجازتهم في مصر.

وأكد زين الدين، أنه اشتكى عدد كبير من أبناء الجالية المصرية بالخارج وتحديدا في الرياض بالمملكة العربية السعودية، من عدم المعاملة بشكل لائق في تيسير الإجراءات وسرعة البت في طلبات استخراج جوازات السفر، مشيرا إلى أن ذلك يعطل مصالحهم في أعمالهم من ناحية، وما يترتب عليه أيضا من عدم قدرتهم في الحصول على إجازة للعودة لمصر من ناحية أخرى.

اقرأ أيضا:مجلس النواب يناقش الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة.. غدًا

وطالب عضو مجلس النواب، كافة الجهات المختصة بإنهاء هذه الإشكالية وتخفيض مدة إنهاء الإجراءات حرصا على مصالح أبناء مصر بالخارج، وتحديدا في المملكة العربية السعودية.

هذا وبعث المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.