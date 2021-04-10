شام الذهبي تتصدر “التريند” برحلة البحث عن شريك

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أعلنت المطربة أصالة، خطوبة ابنتها شام الذهبي أمس الجمعة على نجل رجل الأعمال المصري الذي يدعى أحمد هلال صاحب سلسلة خاصة بأدوات التنظيف، حيث اقتصرت الخطوبة على حضور أسرة العروسين فقط.

دوت الخليج يرصد أبرز لقطات خطوبة ابنة الفنانة أصالة على ابن رجل الأعمال أحمد هلال، فضلًا عن قصص ارتباطها السابقة.

شام الذهبي في رحلة البحث عن شريك

لن يكن هذا الارتباط العاطفي الأول لشام الذهبي فكانت قد تزوجت منذ سنوات ثم انفصلت، وبعدها عُقدت خطوبتها للمرة الأولى على طبيب مصري منذ عام وبسبب خلاف بين الأسرتين لم تكتمل الخطوبة.

وشاركت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، متابعيها بأول صور لها مع خطيبها على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” معلقة: "أيتها القلوب الحاضرة ..ليس لكل أحد أن يكون محبوبا، لأن المحبوب يحتاج إلى صفات وفضائل، لا يرزقها كل إنسان، ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحب وينعم به، فلا يفتك يا عزيزي أن تكون محبًا.. ولتعلموا أنما الحب ما ثبت..اللهم نسألك الثبات.. أحمد وشام".

زفاف شام الذهبي

ومن المقرر أن يجري الاحتفال بزفاف شام الذهبي ونجل رجل الأعمال أحمد هلال في نهاية هذا العام.

زواج أصالة من نائب برلماني

على جانب آخر، انتشرت أخبار عن زواج الفنانة أصالة نصري من نائب برلماني منذ عدة أسابيع، ولكن نفت الفنانة أصالة هذه الشائعة من خلال إنشغالها بخطبة ابنتها شام الذهبي.

فقالت على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "هالفرح شاغلني بالإضافه لمسؤوليّاتي تجاه ولادي وشغلي وعيلتي وأصحابي القراب، ولمًا يكون فيه شي جديد أنا رح خبّركم عنّه، أدعوا لأحمد وشام يعيشوا حياة طيبه نقيّه خاليه منّ كلّ أنواع الألمّ.. وعقبال البنات والصبيان يلاقوا حلمهم ويعيشوا حياة مستقرّة حلوة نظيفة. آمين يارب العالمين".