كارتيرون يطالب بعودة لاعب الفريق المعار.. تفاصيل

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يسعي كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عودة مصطفي فتحي لاعب الفريق المعار إلي صفوف نادي سموحة علي سبيل الإعاره التي نتهتي في نهاية الموسم الحالي، وذلك بسبب تألقة في الفترة الأخيرة وإحرازه اهداف فيما كان ضم الأسباب الرئيسيه في تحقيق فريق سموحة نتائج إيجابية في الدوري الممتاز.

الأهلي يكشف حقيقة انضمام المهدي سليمان للفريق.. تفاصيل ويرغب كارتيرون إستعاده بعض من المعارين لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة في ظل ضغظ المباريات . فيما يستعد الزمالك لمباراته اليوم السبت أمام فريق تونجيت السنغالي في ختام مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم . تبث مباراة الزاملك وتونجيت السنغالي اليوم عبر شاشة قناة bein sports 4 HD، التابعة لمجموعة قنوات " بي إن سبورت" القطرية الحاصلة على حقوق بث تلك البطولة . الفرنسي باتريس كارتيرون أن يخوض تلك المواجهة الهامة بقائمة ضمت كلا من : حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل . خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح . خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي . خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي . التشكيل المتوقع لنادي الزمالك اليوم حراسة المرمى : محمود جنش . خط الدفاع : أحمد فتوح ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام . خط الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي . خط الهجوم : أشرف بن شرقي ويوسف أوباما ومحمود شيكابالا ومروان حمدي . والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق المولودية الجزائرية والتي انتهت بنتيجة 2/0 لصالح الفارس الأبيض. موعد مباراة القمة ومن ناحية اخري يستعد الزمالك لمباراته أمان غريمه التقليدي الأهلي والتي من المقرر إقامتها يوم 18 الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن منافسات الدوري الممتاز اللقاء المؤجل منذ الجولة الأولي.

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