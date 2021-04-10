/626524/هل-تصبح-النقطة-11-سر-حصد-الأهلي-للبطولة-العاشرة

أنهى الأهلي دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا في المركز الثاني برصيد 11 نقطة بعد تحقيق الفوز على سيمبا التنزاني في الجولة الأخيرة من ذات الدور، بالإضافة لتحقيق فوزين على حساب المريخ السوداني وفيتا كلوب قبل أن يتعادل مع ذات الفريقين في الأدوار الأخرى.

وحصد الأهلي في المركز الثاني 11 نقطة، وهو ماتكرر مع المارد الأحمر في أعوام 2006، 2012، 2013، 2020، وأستطاع الفريق في تلك النسخ التتويج بالبطولة في نهاية المطاف، في عام 2006 على حساب الصفاقسي التونسي، وفي عام 2012، على حساب الترجي التونسي.

الأهلي يفوز على سيمبا التنزاني

وحقق الأهلي البطولة في عام 2013 على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، قبل أن يعود ويحقق المارد الأحمر اللقب في عام 2020 على حساب الزمالك في نهائي البطولة في المباراة التي حسمها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد، سجلهمها عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة لاعب القلعة الحمراء.

يذكر أن الأهلي حقق فوزا على حساب سيمبا التنزاني بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وسجل الهدف الوحيد للمارد الأحمر محمد شريف لاعب المارد الأحمر في الدقيقة 31 من أحداث الشوط الأول.

تشكيل الأهلي لمباراة سيمبا التنزاني

ودخل الأهلي مباراة سيمبا التنزاني بتشكيل أعلنه بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر مكون من : حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون – أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية. خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمدي مجدي أفشة – جونيور أجايي. خط الهجوم: محمد شريف.

قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا

وجلس على دكة مقاعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني كلا من : علي لطفي، مروان محسن، وليد سليمان، صلاح محسن، سعد سمير، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر.

الجدير بالذكر أن ناصر ماهر لاعب النادي الأهلي قد غادر ملعب المباراة غاضبا بعد إستبعاده من قائمة الفريق التي جاءت كالتالي: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومروان محسن وعمرو السولية وصلاح ‏محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد ‏وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير .