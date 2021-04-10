صور.. حماة الوطن يوزع 3 آلاف كرتونة على الأسر الأكثر احتياجا بالمنوفية

جدة - نرمين السيد - وقال الحزب، فى بيان أصدره، اليوم السبت، أن توزيع شنط رمضان يأتى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، والذى يعد أهم المشروعات القومية، وفى إطار الدور المجتمعى، وتنفيذا لتوجيهات الفريق جلال هريدى، رئيس الحزب، بضرورة الاستمرار فى مساندة الدولة فى شتى المجالات ومساندة محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا.

ووزع حزب حماة الوطن، شنط رمضان، على قرى مركز أشمون وقرى مركز الشهداء، والسادات.