جدة - نرمين السيد - وجاء فيها:" فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.. يطيب لى أن أتقدم لسيادتكم باسمى وبإسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص ‏التهنئة القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، شهر الخيرات والبركات والانتصارات". وتابع: "ونحن إذ ننتهز هذه المناسبة لنتقدم لفخامتكم بأحر التهانى وأزكاها داعين الله عز وجل لسيادتكم بالتوفيق والسداد وأن ينصركم فى كافة التحديات التى تواجهونها لتحقيق مصالح مصر وشعبها العظيم". واستطرد: كما ندعوه عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على سيادتكم وعلى الشعب المصرى وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير والبركات وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يعم الأمن والأمان والازدهار بلادنا بفضل إخلاصكم وقيادتكم الحكيمة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الشيوخ يهنئ السيسى بقدوم رمضان: نصركم الله فى كافة التحديات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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