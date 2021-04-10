جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، ومعتدل على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، واضطراب فى الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط حيث تصل سرعة الرياح ( 60:70 كم / س)، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

الإسكندرية 19 14

وادى النطرون 20 13

طنطا 22 13

شبين الكوم 22 13

دمنهور 21 14

بلطيم 20 14

مطروح 18 13

السلوم 18 11

سيوة 23 09

بورسعيد 19 14

دمياط 19 14

الزقازيق 22 14

المنصورة 22 13

الاسماعيلية 23 10

السويس 24 12

العريش 20 12

رفح 20 11

رأس سدر 23 14

نخل 20 08

نويبع 26 16

طابا 24 10

كاترين 23 04

الطور 22 15

شرم الشيخ 24 17

الغردقة 23 15

مرسى علم 22 14

الفيوم 22 12

بنى سويف 22 12

المنيا 22 11

أسيوط 22 11

سوهاج 23 13

قنا 26 14

الأقصر 27 15

أسوان 28 16

ادفو 28 15

أبوسمبل 27 17

الوادى الجديد 26 14

شلاتين 30 20

أبو رماد 28 19

حلايب 29 21

رأس حدربة 28 20

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: غدا طقس لطيف نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.