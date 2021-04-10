نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية في الموقع الرسمي 2022-2021 والمصاريف في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للتسجيل في “المدارس المصرية اليابانية”، وهذا للعام الدارسي الجديد 2022-2021، وهذا لمدة 15 يوما بدءا من يوم الجمعة الماضي الموافق 9 إبريل من العام 2021، وسينتهي التسجيل في يوم الجمعة الموافق 23 إبريل 2021، ويبحث الكثير من أولياء الأمور عن المصاريف المطلوبة للتقديم في المدارس المصرية اليابانية، وما طرق التدريس بها، وماهية المناهج الدراسية التي ستقدمها المدرسة للطلاب، تابعوا معنا في موقعكم ثقفني.

ما هي المدارس المصرية اليابانية

المدارس اليابانية هي نوع جديد من المدارس، والتي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العام 2017، وتعتبر مدارس تقدم آليات تعليم مرموقة للطلاب، ويريد الكثير من أولياء الأمور إلحاق أبنائهم بها، ويمكنك إلحاق إبنك أو إبنتك بها منذ الروضة KG1.

المناهج والتدريس في المدارس المصرية اليابانية

بالنسبة للمناهج فإن الطالب سيتم تدريسه المنهج المصري ولكن باللغة الإنجليزية، وتتميز المدارس اليابانية بطريقة تدريس متميزة، وهي الطريقة اليابانية تحت إسم “التوكاتسو”، وهي طريقة تعتمد على مشاركة الطالب أفكاره مع المعلم وزملائه الطلاب أثناء الحصة الدراسية، ويقوم المعلم بتنظيم عملية المشاركة بين الطالب وزميله أو الطالب مع المعلم، وهي طريقة تنمي إبداع ومهارات التفكير النقدي لدى الطالب منذ سن مبكرة.

مصاريف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2022-2021

ووفقا لوزارة التربية والتعليم، فإن مصروفات المدارس اليابانية حوالي 11 ألف جنيه مصري، وهذا غير مصاريف الزي الموحد الخاص بالمدرسة الموجود بها الطالب.

وعند التقديم سيدفع ولي الأمر مبلغ 1000 جنيه وهو يعتبر من ال11 ألف جنيه من المصاريف، وهذا المبلغ لا يسترد في حالة رجوع ولي الأمر عن قرار إلحاق الطالب أو الطالبة المدرسة، وسيتم سداد باقي المبلغ المطلوب خلال 15 يوما بعد إخطار ولي الأمر بقبول الطالب في المدرسة.

شروط التحاق الطالب بالمدارس المصرية اليابانية

أن يتمتع الطالب بالجنسية المصرية.

أن يكون سن الطالب وفقا للشريحة العمرية التي تحددها المدرسة.

أن يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي من الرابط الآتي الموقع الرسمي للتقديم في المدارس اليابانية، ويمكن التقديم في المواعيد الرسمية المحددة في كل مدرسة.

يحظر تحويل الطالب من مدرسة إلى مدرسة يابانية أخرى.

اجتياز الطالب ووولي الأمر الاختبارات والمقابلة الشخصية.

هذا كان مقالنا عن التقديم في المدارس اليابانية وما يتعلق بها من مصروفات وشروط التقديم، إذا كنت تريد أن تتعرف على تهاني شهر رمضان 2021 اضغط على الرابط أحدث صور وتهنئات ورسائل متنوعة شهر رمضان 2021.