/626528/محمد-الباز-الشيخ-الشعراوى-السبب-فى-أزمة-نقل-الأعضاء-البشرية

تحدث رئيس مجلس إدارة مؤسسة الدستور، محمد الباز، خلال ندوة موقع دوت الخليج، عن بعض الملفات والقضايا المهمة التى تشغل الرأى العام.

محمد الباز: الشيخ الشعراوى أخطأ عندما أفتى بشأن نقل الأعضاء البشرية

وخلال النقاش الثرى، بين الإعلامى محمد الباز، وفريق تحرير دوت الخليج، قال:” إن السبب فى أزمة نقل الأعضاء البشرية، هو الشيخ الشعراوى، عندما أفتى فى حديث تليفزيونى، وقال:” نقل الأعضاء البشرية حرام، فهذا يعطل وصوله إلى ربنا”.

محمد الباز: الشيخ الشعراوى لم يوفق بشأن فتواه

وتابع الإعلامى محمد الباز:” لم يوفق الشيخ الشعراوى عندما أفتى بتلك الفتوى، مضيفًا:” أرى أن قياسه خطأ، فهذا أمر لا يتعلق بتطويل عمره، بل استخدام للعلم، حتى تتم إراحة المريض”.

وأضاف الإعلامى محمد الباز:” أرى أن الاجتهاد بطئ جدًا عكس حركة المجتمع السريعة، وهذا يحدث صدام غير صحي”.