/626529/الرئيس-التونسي--لن-نقبل-المساس-بالأمن-المائي-لمصر

أكد قيس سعيد الرئيس التونسي، أن المباحثات المصرية التونسية شملت مناقشات أزمة سد النهضة وحقوق مصر المائية.

دوت الخليج يرصد كلمة الرئيس التونسي حول أزمة سد النهضة التي باتت الشغل الشاغل للمواطنين خلال الفترة الراهنة، وخاصة بعد فشل المفاوضات الأخيرة.

أزمة سد النهضة

وقال الرئيس التونسي، في المؤتمر الصحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "بالنسبة للتوزيع العادل للمياه أقولها وأكررها أمام العالم كله نحن نبحث عن حلول عادلة، ولكن الأمن القومى لمصر هو أمننا وموقف مصر فى أى محفل دولي سيكون موقفنا، ولن نقبل أبدا بأن يتم المساس بالأمن المائى لمصر".

وأردف الرئيس التونسي، قائلًا: "الحديث عن حلول عادلة ليس على حساب مصر وعلى حساب أمتنا، تعرضنا مع الرئيس السيسي إلى القضية الليبية ونتمنى أن تسير ليبيا فى الاتجاه الصحيح، واتفقنا ونحن متفقون منذ أشهر أنه لا مجال لتقسيم ليبيا فهي دولة واحدة والتقسيم سيكون مقدمة لتقسيمات أخرى".

ثمن قيس سعيد، من جانبه الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

أشاد الرئيس التونسي، بما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية، والتي أفضت إلى استعادتها لدورها الرائد والفعال على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما لذلك من انعكاسات مستقبلية إيجابية على العمل الأفريقي والعربي المشترك، وجهود التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، بالإضافة إلى دفع جهود التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي.

ولفت، إلى حرص تونس على تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق مع مصر على كافة المستويات سواء فيما يتعلق بالموضوعات الثنائية أو بالنسبة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.