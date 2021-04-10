محمد الباز يطالب محاكمة حمدين صباحي بسبب سد النهضة

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محمد الباز لـ دوت الخليج يطالب محاكمة حمدين صباحي

فجر رئيس مجلس إدارة مؤسسة الدستور، العديد من التصريحات المهمة المتعلقة بسد النهضة، حيث أشار إلى أن الوفد الذى سافر إلى إثيوبيا بعد ثورة 25 يناير، كان السبب فى وجود ظهير شعبي لإثيوبيا.

محمد الباز يطالب بمحاكمة حمدين صباحي

وقال الصحفى والإعلامي، محمد الباز:” نتائج ثورة 25 يناير كانت كارثية، حيث أن اثيوبيا استغلت فترة يناير وانشغال مصر فى أزماتها الداخلية”.

محمد الباز: الوفد الذى ترأسه حمدين صباحي لابد من محاكمته

وتابع الصحفى محمد الباز:” الوفد الذى قاده حمدين صباحي، إلى إثيوبيا لابد من محاكمته حيث أنه أعطى صيغة الظهير الشعبي إلى إثيوبيا.

وأضاف الإعلامي محمد الباز:” المصريين لازم يرصدوا الوفد اللى راح إثيوبيا، دول لازم يتحاكموا، والصورة التى التقاطها ظهر فيها الوفد سعيد وكأن السد غير مؤثر على المصريين”.

جاء ذلك خلال ندوة موقع دوت الخليج الإخبارى، الذى يرأسه الكاتب الصحفى عمرو الديب، حول عدد من القضايا والملفات المهمة التى تشغل الرأى العام”.