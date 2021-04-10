/626530/رئيس-سيمبا-مواجهة-الأهلي-صعبة-وأتمنى-عدم-اللعب-أمامهم-مرة-أخرى-صور
نشرت باربرا جونزاليز رئيس نادي سيمبا التنزاني عبر حسابها الشخصي انستجرام، بعد مباراة فريقيها أمس أمام الأهلي في لقاء الجولة السادسة والأخيرة في المجموعة الأولي من دوري أبطال أفريقيا.
وجاء في منشور باربرا جونزاليز صورة من مباراة الفريقين امس، وكتبت عليها "فخورة جدًا بمستوى لاعبينا، لأننا لعبنا كأبطال، أنهينا دور المجموعات فى القمة برصيد 13 نقطة، المحطة التالية نهائيات الدور ربع النهائى لدورى الأبطال الإفريقى".
شهد علي لقاء الفريقين أمس ملعب السلام بالقاهرة، في لقاء إياب مباراة الجولة السادسة والأخيرة في المجموعة الأولي، والتي انتهت لصالح الأهلي بنتيجة هدف دون رد، سجلة اللاعب محمد شريف.
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