/626531/تعرف-على-موعد-قرعة-دور-الثمانية-لبطولة-دوري-أبطال-إفريقيا

تقام قرعة دوري أبطال إفريقيا يوم 30 أبريل ، و تأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 كوصيف عن المجموعة الأولى خلف نادي سيمبا، وذلك بعد أن جمع 11 نقطة، وجمع الفريق التنزاني 13 نقطة،

يتم تقسيم الفرق المتأهلة لدور 8 إلى مستويين هما المتصدر والوصيف، ويواجه كل فريق حصل على المركز الأول فريق حصل على المركز الثاني.

كارتيرون يطالب بعودة لاعب الفريق المعار.. تفاصيل

ولا يمكن لفريقين من نفس المجموعة مواجهة بعضهما البعض في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن يمكن لفريقين من نفس الاتحاد الوطني أن يتواجها.

فيتما مباريات ذهاب دور الـ 8 تقام بين 14 إلى 16 مايو والإياب بين أيام 21 إلى 23 من ذات الشهر.

بعد أن حسم الأهلي المركز الثاني في مجموعته، سيكون أمام مواجهة صعبة بالتأكيد في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، حيث سيواجه أحد متصدري المجموعات.

وتبدو فرص صعود الزمالك لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا صعبة، لكنه سيتمكن من التأهل إذا فاز على تونجيت في مباراته الأخيرة، بشرط أن يفوز الترجي على مولودية الجزائر في مباراة الجولة الأخيرة الثانية للمجموعة.

تشكيل الأهلي التي خاضة المباراة

حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، بدر بانون، أيمن أشر خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، جونيور أجايى، حسين الشحات الهجوم: محمد شريف

ترتيب مجموعة الأهلي في إفريقيا

ويقع فريق الأهلي في المركز الثاني برصيد 11 نقاط

يحتل فيتا كلوب المركز الثالث برصيد 7نقاط

يحتل فريق المريخ السوداني المركز الأخير برصيد 4 نقاط

موعد مباراة القمة

ويستعد النادي الأهلي لمباراته أمام غريمه التقليدي الزمالك والتي من المقرر إقامتها يوم 18 الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف ضمن منافسات الدوري الممتاز المؤجلة من الدوري الأول.

وانتصر الأهلي علي فريق سيمبا التنزاني والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد، فيما يواجهة الزمالك فريق تونجيت اليوم والتي من المقرر إقامتها الساعة السادسة مساءً.

وهناك مناوشات عديدة حدثت خلال الفترة الماضية بسبب حكم مباراة القمة وحتى الأن لم يتم تحديد موقف تواجد حكم مصري أم حكم أجنبي، ومن الممكن أن يتم تأجيل المباراة.