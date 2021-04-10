دوت الخليج يوضح.. هل تدير «حسناء التحكيم» مباراة الأهلي و الزمالك ؟!

/626532/تحيا-مصر-يوضح-هل-تدير-حسناء-التحكيم-مباراة-الأهلي-و-الزمالك

ترددت أنباء عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية عن تولي الحكمة التونسية سمر حسني، أحد الحكام التونسين لمباراة القمة بين الأهلي و الزمالك والمقرر إقامتها يوم 18 من أبريل الجاري بعد خوض الفريقين منافسات كأس مصر حيث يلتقى المارد الأحمر مع النصر، وكذلك الزمالك يخوض منافسات دور الـ 16 من نفس البطولة .

وعلم دوت الخليج من مصادر داخل الجبلاية أن أمر تولى سمر حسني لمباراة الأهلي والزمالك لم يتم مناقشته من الأساس، وأن كل تلك الأخبار مجرد إجتهادات صحفية، مشددا أن الإتحاد المصري لكرة القدم قد أكد خلال الساعات الماضية أن لقاء القمة سيكون بطاقم تحكيم مصري.

طاقم تحكيم الأهلي و الزمالك

يذكر أن سمر حسني شاركت في إدارة 4 مباريات ضمن بطولات الناشئين، وتبلغ من العمر 20عاما لكنها لم تدخل القائمة الرئيسية للحكام. وتعتبر الحكمة سمر حسني، أحد حكام الدرجة الثالثة، وهي أولى درجات التحكيم، علما بأنها لا تدير أي مباريات بشكل رسمي خلال الوقت الحالي، بسبب عدم إجتيازها للإختبارات الفنية والبدنية قبل انطلاق الموسم الحالي.

تشكيل الأهلي في مباريات إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون – أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية. خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمدي مجدي أفشة – جونيور أجايي. خط الهجوم: محمد شريف.

وجلس على دكة مقاعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني كلا من : علي لطفي، مروان محسن، وليد سليمان، صلاح محسن، سعد سمير، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر.

ناصر ماهر يفتعل مشكلة داخل الأهلي

يذكر أن ناصر ماهر لاعب المارد الأحمر غادر ملعب مباراة السلام غاضبا بعد إستبعاده من قائمة الفريق التي جاءت كالتالي: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومروان محسن وعمرو السولية وصلاح ‏محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد ‏وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير .

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه التقليدي الزمالك يوم 18 أبريل المقبل في الدوري الممتاز، ضمن منافسات الدوري الممتاز بعد أخر مواجهة جمعت الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.