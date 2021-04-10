/626535/مهاجم-الأهلي-يواصل-الغياب-مجددا-عن-تدريبات-الفريق-تفاصيل

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي:” إن والتر بواليا مهاجم الفريق يخضع حاليا لبعض الفحوصات الطبية؛ من أجل الاطمئنان على حالته بعد شكواه من آلام المعدة.

موعد مباراة الزمالك اليوم والتشكيل المتوقع

واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة سلبية من التدريبات بعد الفوز على سيمبا التنزاني بهدف نظيف أمس في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحرص موسيماني المدير الفني للفريق على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي، وقد طالبهم فيها بغلق صفحة مباراة سيمبا التنزاني ودوري أبطال والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق سيمبا التنزاني والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد، وسجل هدف المباراة محمد شريف في الدقيقة 33 بعد استغلال جيد لعرضية محمد مجدي أفشة من الناحية اليسرى، ليرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 11 في المركز الثاني خلف سيمبا المتصدر برصيد 13 نقطة، بعد أن حسم الفريقان تأهلهما لدور الثمانية في الجولة الماضية.

موعد مباراة الأهلي

ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق النصر في بطولة كأس مصر والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف يوم الأربعاء.

عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق ظهر اليوم السبت مع اللاعبين على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة فريق النصر المقبلة، في بطولة كأس مصر.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم دون الحصول على راحة سلبية، بعد خوض مباراة سيمبا التنزاني في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وفاز الأهلي أمس على سيمبا التنزاني بهدف نظيف سجله محمد شريف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي we السلام.