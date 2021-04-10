هاني عادل يتصدر "التريند" بعد حفل زفافه على فنانة لبنانية.."تفاصيل"

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احتفل الفنان هاني عادل، بحفل زفافه أمس الجمعة، على الفنانة اللبنانية دياموند بوعبود في أحد الشواطئ بدهب، وأثناء الحفل وجه لها العديد من الأغاني وفي جو من الرومانسية الهادئة استطاع أن يجذب كثير من الجمهور.

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بمقاطع فيديو ولقطات من حفل زفاف الفنان هاني عادل، لتصبح حديث منصات السوشيال ميديا.

دوت الخليج يرصد أبرز اللقطات في زفاف الفنان هاني عادل على الفنانة اللبنانية دياموند بوعبود.

حفل زفاف هاني عادل

كانت من بين الأغاني التي تعمد هاني عادل غناءها خلال حفل زفافه "انتيكا" لفرقة وسط البلد، كما تداول الجمهور مقطع يقول: "هحاول أكون إنسان أحسن عشان أنا معاكي، بحبك من قلبي، وبتمنى من ربنا إني أسعدك".

وأضاف مخاطبًا زوجته: "بوعدك إني أحاول على قد ما أقدر طول ما أنتي طايرة لفوق مأشدكيش معايا على الأرض وأحاول أخف وأطير معاكي".

وظهر هاني عادل بصورة غير تقليدية للعريس المصري فكان يرتدي قميص وبنطلون باللون الأبيض وضعا بعض الورود على صدره، وشال من اللون الكشمير على كتفيه.

آخر أعمال هاني عادل

يذكر أن آخر أعمال هاني عادل مسلسل "ليه لأ" مع النجوم: أمينة خليل، هالة صدقي، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، ومحسن محيي الدين، تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.

هاني عادل يشيد بالفنان مصطفى قمر

وكان قد أشاد الفنان هاني عادل، بالفنان مصطفى قمر أثناء لقائهما معًا وهو اللقاء الذى نشر منه مقطع فيديو عبر حسابه على موقع “إنستجرام” منذ عدة اسابيع، مؤكدًا أنه طالما تعلم منه الغناء فى بدايته بالمدسة والجامعة، كاتبًا:"لما تقابل بالصدفة مع أصحابك فنان من اللي اتعلمت منهم أول ما بدأت أغني في المدرسة والجامعة".