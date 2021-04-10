صور.. التراس: تنفيذ خطة طموحة لتدريب الكوادر البشرية بالعربية للتصنيع

جدة - نرمين السيد - شهد الفريق عبدالمنعم التراس، والمهندسة "غادة لبيب" نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، حفل تخرج الدفعة الأولى والثانية من دورة دبلومة الادارة الرقمية للمشروعات PMD، الذى تنظمه وزارة الاتصالات.





وأشاد "التراس"، وفقا لبيان صحفى، بالدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بناء قدرات الكوادر البشرية المصرية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، بما يساهم فى تنفيذ خطة التطوير المؤسسى والتهيئة لاستيعاب مشروعات التحول الرقمى والرقمنة بالدولة وتحقيق الرؤية الإستراتيجية لمصر 2030.

وأضاف أن العربية للتصنيع باعتبارها الظهير الصناعى للدولة وضعت خطة طموحة واضحة لتدريب وتأهيل وتنمية قدرات الكوادر البشرية فى جميع التخصصات وفقا لأحدث نظم التدريب الإدارية والمشاركة فى البرامج التدريبية المتميزة، مؤكدا دور الهيئة العربية للتصنيع ومشاركتها لتحقيق أهداف الدولة من خلال التعاون المثمر والبناء مع مؤسساتها لتعزيز مفهوم الثقافة الرقمية.

وأشار "التراس"، إلى أننا نستهدف بهذا البرنامج التدريبى تدريب وتأهيل مهندسى العربية للتصنيع لاستيعاب مشروعات التحول الرقمى والميكنة واستدامتها وتنمية وبناء قدرات العاملين فى مجال الادارة الرقمية للمشروعات، فضلا عن مساعدة المشاركين فى اجتياز تقييم الاعتماد من معهد إدارة المشاريع.

وشهدت فعاليات حفل التكريم، تسليم الفريق عبد المنعم التراس والمهندسة "غادة لبيب"، الشهادات للمجموعتين الأولى والثانية وتتضم "20" مهندسين من العاملين بنشاط المشروعات بوحدات الهيئة، ممن اجتازوا البرنامج التدريبى بنجاح، الذى تم تنظيمه أون لاين عبر تطبيق زووم، كمنحة مقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفى سياق متصل، أشاد رئيس العربية للتصنيع بإلتزام المتدربين بالمشاركة الفعالة بالبرنامج التدريبى لتحقيق أقصى استفادة بما يؤهلهم لتطبيق ما درسوه خلال التدريب، موضحا أن التأهيل المبنى على أسس ومعايير علمية هو حجر الزاوية فى بناء قدرات ومهارات الفرد بما يعود بالنفع على المؤسسات فنيا واقتصاديا.

وأشادت المهندسة "غادة لبيب" بالتعاون البناء والمثمر مع الهيئة العربية للتصنيع، موضحة أن الهيئة تمثل شريك أساسى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بناء مصر الرقمية.

وأضافت لبيب أن حفل اليوم يأتى فى إطار جهود وزارة الاتصالات فى تهيئة مؤسسات الدولة والهيئات العامة لأعمال التحول الرقمى وضمان استيعابها واستدامتها، بما يساهم فى خلق دولة ومجتمع ومواطن رقمى تفاعلى.

وكشفت لبيب عن تنفيذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجموعة متكاملة من البرامج المعرفية والمهارية والتدريبية لبناء القدرات الرقمية للعاملين والقيادات فى مختلف مؤسسات الدولة.

وأشادت لبيب، بخريجى برنامج الإدارة الرقمية للمشروعات من العاملين والقيادات بالهيئة العربية للتصنيع، مؤكدة أهمية هذا البرنامج فى تحسين إدارة موارد الدولة وهيئاتها ومؤسساتها.