رئيس تونس: لن نسمح بالمساس بالأمن المائى المصرى

جدة - نرمين السيد - وأضاف سعيد، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، بقصر الاتحادية، اليوم السبت: "بالنسبة للتوزيع العادل للمياه أقولها وأكررها أمام العالم كله، نحن نبحث عن حلول عادلة، ولكن الأمن القومى لمصر هو أمننا وموقف مصر فى أى محفل دولى سيكون موقفنا، ولن نقبل أبدا بأن يتم المساس بالأمن المائى لمصر".
وعن القضية الليبية قال: "نتمنى أن تسير ليبيا فى الاتجاه الصحيح، واتفقنا ونحن متفقون منذ أشهر أنه لا مجال لتقسيم ليبيا فهى دولة واحدة والتقسيم سيكون مقدمة لتقسيمات أخرى".
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