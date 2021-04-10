فيديو وصور.. العثور على سمكة مغطاة بقشرة من الذهب بالمدينة المفقودة بالأقصر

جدة - نرمين السيد - أعلن زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، العثور على سمكة كبيرة الحجم مغطاة بقشرة من الذهب، ضمن أعمال البحث والحفر التى جرت بالمدينة المفقودة تحت الرمال والتى كانت تسمى بـ"صعود آتون".





وأوضح حواس، أنه تم العثور على المنطقة التى تحفظ فيها اللحوم، كما تم العثور على إناء به كمية من اللحوم تصل إلى 10.5 كجم من اللحم. وأضاف وزير الآثار الأسبق، أن اللحوم كانت تذبح وتقطع فى مجزر بجوار مدير القصر الملكى ويدعى "خاع". يذكر أن البعثة المصرية برئاسة الدكتور زاهى حواس، أعلنت أن المدينة المفقودة تحت الرمال كانت تسمى "صعود آتون"، ويعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدام المدينة من قبل توت عنخ آمون، أى منذ 3000 عام.

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