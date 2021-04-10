السيسى: القمة المصرية التونسية أكدت أهمية الحفاظ على الأمن القومى العربى

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى، فى كلمة اليوم خلال المؤتمر الصحفى المشترك بمقر قصر الاتحادية بمصر الجديدة مع الرئيس قيس سعيد، رئيس جمهورية تونس الشقيقة، إن تلك المباحثات عكست إرادتنا المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بها فى مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق بين البلدين على جميع المستويات سواء فيما يتعلق بالموضوعات الثنائية أو بالنسبة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم فى تعزيز التقارب بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأخذاً فى الاعتبار التحديات المشتركة التى تواجه مصر وتونس، وفى مقدمتها تحقيق التنمية الشاملة، ومواجهة التدخلات الإقليمية السلبية فى المنطقة، ومنع تقويض الدولة الوطنية، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

ورحب السيسى، بالرئيس قيس سعيد فى أول زيارة رسمية له إلى بلده الثانى مصر، متمنيا له إقامة طيبة ومثمرة، وأغتنم هذه المناسبة لأعرب عن تقديرنا البالغ للروابط التاريخية العميقة التى تجمع بين مصر وتونس وبين شعبيهما الشقيقين.

وتابع السيسى: ولقد عكست مداولاتنا مدى التقارب فى وجهات النظر بين البلدين حيال مجمل القضايا، كما حظيت جهود تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية بين البلدين باهتمام خاص فى مباحثاتنا.

وأضاف السيسى: ومن جانبى أعلن استعداد مصر لتطوير هذا التعاون بما يحقق أهداف التنمية فى البلدين سواء على مستوى التبادل التجارى أو الاستثمارى والذى نأمل أن يرتقى إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بيننا.

وأضاف الرئيس، أنه بحث أيضا مع نظيره التونسى سبل الارتقاء بالتعاون الثقافى بين البلدين فى مختلف جوانبه، بما يسهم فى تعزيز التقارب بين الشعبين الشقيقين، خاصة وأن للثقافة دورا هاما فى التصدى لمخاطر التطرف الفكرى التى تواجهها دول المنطقة.

وأضاف: اتفقنا على إعلان عام 2021- 2022 عاماً للثقافة المصرية التونسية من خلال تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية المشتركة بمختلف مناحيها فى كل من مصر وتونس، بما يعكس التاريخ المشترك بين الشعبين والتواصل القائم بينهما.

وأشار السيسى، إلى أنه تم التأكيد كذلك على أهمية تعزيز التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، ومطالبة المجتمع الدولى بتبنى مقاربة شاملة للتصدى لتلك الظاهرة بمختلف أبعادها الأمنية، والاقتصادية والاجتماعية، والتنموية، والفكرية والإيديولوجية، وكذلك من خلال مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء، وتقويض قدرتها على استقطاب أو تجنيد عناصر جديدة، وتجفيف منابع تمويلها، بالإضافة إلى أهمية مواجهة الفكر المتطرف الذى يشكل تهديدا على المنطقة وشعوبها.

وقال الرئيس، إنه تم أيضا استعراض القضايا المطروحة على الساحة العربية مؤكدين على أهمية دعم العمل العربى المشترك، والحفاظ على الأمن القومى العربى، وحماية وحدة أراضى وسلامة واستقلالية الدول العربية، وتعزيز مفهوم الدولة الوطنية، ورفض محاولات التدخل الخارجى فى الشؤون الداخلية للدول العربية.

وتابع السيسى: وأكدنا على أهمية مواصلة الجهود العربية من أجل دعم القضية الفلسطينية كونها القضية المحورية للعالم العربى، وضرورة بذل الجهود لتطبيق مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف السيسى: كما تناولنا أنا وأخى الرئيس قيس سعید تطورات الأزمة الليبية، وأكدنا على ضرورة تفعيل الدور العربى إزاء هذه الأزمة، ورحبنا بما تم التوصل إليه مؤخراً من تشكيل السلطة التنفيذية فى ليبيا، وأكدنا على استعدادنا لتقديم كافة أشكال الدعم لها بما يمكنها من أداء دورها فى إدارة المرحلة الانتقالية، وعقد الانتخابات فى موعدها المقرر نهاية العام الجارى، وإنهاء التدخلات الخارجية وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين والإرهابيين الأجانب من ليبيا بما يضمن استعادتها لاستقرارها الكامل والمنشود ويصون سيادتها ووحدة أراضيها ومقدرات الشعب الليبى الشقيق.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أنه تم تناول قضية الأمن المائى المصرى كونه جزءا من الأمن القومى العربى، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبارها قضية مصيرية، وثمن الرئيس التونسى من جانبه الجهود التى تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، كذلك تناولنا آفاق العمل المشترك على الساحة الإفريقية وكيفية دعم العمل الإفريقى فى ظل الدور الهام الذى تلعبه كل من مصر وتونس فى هذا الشأن.

وأعرب السيسى، عن سعادته بلقاء نظيره التونسى اليوم، وثمن الدور الذى تقوم به تونس باعتبارها العضو العربى فى مجلس الأمن، وما تبذله من جهود لدعم القضايا العربية، وتابع: إننى أتطلع إلى المزيد من التعاون الوثيق بين بلدينا لما فيه المصلحة المشتركة لنا ولأمتنا العربية، وأتمنى لتونس وشعبها الشقيق كل الخير والاستقرار والرفاهية وأجدد مرة أخرى ترحيبى بكم فى بلدكم الثانى مصر.