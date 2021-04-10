تحت رعاية وتوجيهات السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى

بالصور .. " أطفالنا فى عيونا "..صندوق مكافحة الإدمان " يطلق مهرجان " أنت اقوى من المخدرات " لتنمية مهارات الأطفال بالمناطق الجديدة بديلة العشوائيات " الأسمرات والمحروسة وبشاير الخير"

1000 طفل يشاركون فى ورش الحكى لاكتشاف المواهب الفنية لديهم وإستثمارها فى إبراز أضرار التدخين والإدمان

"عمرو عثمان" يشارك الأطفال ورش الحكى لتنمية مهاراتهم للبعد عن التدخين .. ويؤكد استمرار تنفيذ البرامج التوعوية بالمناطق الجديدة "بديلة العشوائيات" لحماية الأطفال والشباب من التدخين والإدمان

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة الصندوق

مهرجان " أنت أقوى من المخدرات" لاستهداف أطفال المناطق الجديدة بديلة العشوائيات" الأسمرات والمحروسة وبشاير الخير" لرفع الوعى بمخاطر تعاطى وإدمان المواد المخدرة باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية متعددة تضمنت عروض فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع الإبتكار والتفكير لدى الأطفال بأعمار تتراوح من " 6 الى 15 عاما" ،كذلك تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعى لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من تباعد اجتماعي وتوفير ماسكات وأدوات تعقيم .

وحرص عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على مشاركة الأطفال فى ورش العمل بمنطقة الأسمرات والتى تضمنت تدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة إتخاذ القرارات الصحيحة كذلك إكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال وإستثمارها فى البعض عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان ،كذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة عن التدخين وتعاطى المواد المخدرة لرفع الوعى البيئى والصحى لدى الأطفال وأيضا تنفيذ أنشطة رياضيه وألعاب تفكير مختلفة تتناسب مع كل مرحلة عمرية ،منها حكى لقصة أنت البطل الذى أعده الصندوق بالتنسيق مع اللاعب الدولى محمد صلاح، لتوعيتهم بأضرار التدخين والمخدرات.

كما تضمن المهرجان تنفيذ أنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التى تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال منها لعبة "السلم والدخان" التى تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع ،ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، فى حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه ،كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن .

وصرح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ ومدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى بأن فاعليات إطلاق مهرجان " أنت اقوى من المخدرات " يأتى ضمن مجموعة المبادرات التى أطلقها الصندوق على مدار الأشهر الماضية فى المناطق السكنية الجديدة " بديلة العشوائيات " مثل " حى الأسمرات والمحروسة ، وروضة السيدة ، وبشاير الخير ومنطقة صبحي حسين المقابلة لحي الأسمرات‪ " لتنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية الإدمان، وذلك تنفيذا لتكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات".

وأكد "عثمان" على استمرار تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني المناطق السكنية الجديدة " بديلة العشوائيات " وخاصة للشباب والمراهقين وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وأن هذه التدخلات تعتمد على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر المقيمة في هذه المناطق ،وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، بالاضافه أيضا تنفيذ برامج وورش حكى للأطفال بأساليب إبداعية تتماشى مع أعمارهم المختلفة ، كذلك تم تجهيز عيادات تابعة للخط الساخن "16023" لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية، بهذه المناطق وتقديم المشورة وإحالة المرضى لتلقى العلاج في المستشفيات التابعة للصندوق ، مع وضع برنامج عمل للفريق العلاجي بالخط الساخن داخل العيادات والتي يتواجد بها بشكل يومي عدد من الأخصائيين النفسيين المؤهلين لهذا الغرض