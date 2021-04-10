/626539/محمد-الباز-الرئيس-السيسي-هو-الثائر-الوحيد-فى-مصر

تحدث رئيس مجلس إدارة مؤسسة الدستور، محمد الباز، عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا خلال ندوة موقع دوت الخليج، برئاسة الكاتب الصحفى عمرو الديب:” الرئيس السيسي هو الثورى الوحيد فى مصر الآن، والدليل على ذلك النهضة والتنمية غير المسبوقة فى العشوائيات.

محمد الباز: الرئيس السيسي هو الثائر الوحيد فى مصر

وقال الكاتب الصحفى محمد الباز:” كل ما يحدث فى مصر من تغيير وتنمية يعد ثورة حقيقية، مضيفًا:” ألا تعد ثورة التنمية التى حدثت فى تل العقارب، وتحويلها إلى بشاير الخير تغيير”.

محمد الباز: المشاريع التى قدمها الرئيس السيسي ثورة حقيقية

وتابع الكاتب الصحفى محمد الباز:” مبادرة القضاء على فيروس سي تعد ثورة، وما حدث فى البنية التحتية وشبكة الطرق ثورة أيضًا، فهذه ثورات حقيقية شهدتها مصر”.

وأضاف الإعلامى محمد الباز:” كل ما تم تنفيذه ثورات حقيقية شهدتها مصر، وهناك حالة من الشوشرة والتشويش على المواطنين، والتطوير والتحديث لابد أن يأخذ وقت”.